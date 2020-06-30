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ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ВВОДИТСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ


18:41 30.06.2020

В Витебской области вводится в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 1600 кВт. Открытие объекта состоится 1 июля 2020 года в н.п. Малая Переспа Сенненского района.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности Госстандарта, заказчиком объекта «Гелиоэнергетическая установка «Пламя» является ЗАО «РЕАГ Витебск».

Специалисты Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием ТЭР Департамента по энергоэффективности провели большую работу и оказали техническое содействие при реализации данного объекта, в том числе в вопросах согласования предпроектной и проектной документации с учетом вносимых корректировок.

Выбор месторасположения объекта проводился с привлечением инженерной организации СООО «ТДФ Экотех» Минска. Специалисты организации рассматривали несколько перспективных площадок, в том числе вблизи городов Полоцка, Витебска и Лепеля.

Выбор площадки осуществлялся исходя из критериев выделенных квот, расположения станции к южному направлению и суммарной прогнозируемой солнечной радиации на плоскость солнечных модулей, наименьшего влияния на окружающую среду при выполнении строительно-монтажных работ, транспортной логистики, задействования малоиспользуемых земель, наиближайшего расположения точки подключения станции в энергетическую систему Республики Беларусь. Наиболее подходящим вариантом явилась площадка вблизи н.п. Малая Переспа, Сенненского района Витебской области.

Объект разместился на угодьях сельскохозяйственного назначения ОАО «Сенненский райагросервис». Строительство объекта производилось по проекту ОДО «Энэка» (Минск), прошедшего в установленном порядке необходимые согласования и получившего положительное заключение РУП «Главгосстройэкспертиза» №31-17/19 от 11.03.2019.

Строительство объекта начато 17 февраля 2020 года. Подрядчиком выступило ООО «ЭКСТРАРЕСУРС». Нормативная продолжительность строительства составила 4 месяца.

Финансирование строительства осуществлялось с привлечением зарубежных инвестиций и кредитной линии ОАО «Белинвестбанк».

На площади 3,4372 га размещено 4 752 единиц поликристалических солнечных модуля, мощностью 335 Вт Risen RSM 72-6-335H-IP67; 22 единицы инверторов Huawei SUN2000-60, номинальной мощностью 66 кВт и комплектной однотрансформаторной станции 1600/10/0,4 кВ.

В 2020 году планируется выработать 789,324 тыс. кВт*ч. Ожидается, что в целом за год выработка электрической энергии ориентировочно составит около 1549, 0 тыс. кВт*ч.

Выработанная электрическая энергия на основании соответствующего договора будет поставляться в электрическую сеть РУП «Витебскэнерго» (в энергосистему Республики Беларусь).

В настоящее время в стране работают более 60 солнечных электростанций. Тем не менее доля производства электроэнергии из солнца в общем производстве электроэнергии в стране пока невысока и недостаточна.

Поэтому реализация проекта строительства солнечной электростанции «Гелиоэнергетическая установка «Пламя»» имеет важное значение для развития солнечной энергетики как экологически чистого неисчерпаемого источника электрической энергии.
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