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ЭКОНОМИКА РБ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В МИНСКЕ УЖЕ НАПРАВЛЕНО БОЛЕЕ 1,7 ТЫСЯЧИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
18:24 30.06.2020
Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».
Согласно информации, жилые дома для многодетных строятся в Заводском и Ленинском районах столицы. По итогам первого полугодия ожидается ввод в эксплуатацию 260 тыс. кв. м жилья.
В нынешнем году на строительство необходимо направить более 4 тысяч таких семей. Это в 2 раза больше, чем в предыдущем году.
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