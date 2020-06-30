Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, жилые дома для многодетных строятся в Заводском и Ленинском районах столицы. По итогам первого полугодия ожидается ввод в эксплуатацию 260 тыс. кв. м жилья.

В нынешнем году на строительство необходимо направить более 4 тысяч таких семей. Это в 2 раза больше, чем в предыдущем году.