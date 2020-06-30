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ЭКОНОМИКА РБ


КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ» ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТ ИЗМЕНЯТЬ ЦЕНОВУЮ СТРАТЕГИЮ


18:11 30.06.2020

Концерн «Белнефтехим» пока не планирует изменять ценовую стратегию. Это отметила заместитель главы концерна Светлана Гурина.

«Изменение ценовой стратегии в ближайшее время концерн не планирует, только при необходимости может быть сделана плавная коррекция не более чем на 1 копейку в неделю с учетом мониторинга всех условий работы НПЗ», - сказала Светлана Гурина, которую цитирует портал belchemoil.by.

По ее словам, как правило, оптимальная эффективность нефтепереработки складывается в периоды, когда цены на сырье и готовую продукцию находятся в равновесии.

«В периоды роста волатильности цен у НПЗ с высоким уровнем долговой нагрузки, к которым можно отнести и белорусских производителей нефтепродуктов, возникают дополнительные кассовые разрывы, связанные с необходимостью покупки возросшего в цене сырья или обслуживания кредитного портфеля при меньшей по объему выручке», - сказала Светлана Гурина.

Но не только изменение цен на нефть определяет стоимость топлива на внутреннем рынке любого государства. Кроме мировых котировок нефти существенное влияние на цену топлива оказывают баланс спроса и предложения как в конкретном регионе, так и на рынках сопредельных стран, колебание курса национальной валюты, налогообложение.

Динамика изменения розничных цен на моторное топливо в нашей стране в период беспрецедентного роста волатильности цен на нефть в 2020 году была идентична динамике в сопредельных государствах. С начала года в долларовом эквиваленте цены снижены на 10%. Несколько большими темпами они изменились у наших соседей, покупающих сырье по мировым ценам. Напомню, что с 2014 года в результате реализации в Российской Федерации налогового маневра в нефтяной сфере белорусские НПЗ также покупают сырье по цене, приближающейся к мировой.

При этом уровень розничных цен на моторное топливо в Беларуси остается ниже на 7-1%, чем в Украине, и на 35-48%, чем в странах Балтии.

Сегодня мировые котировки на нефть показывают устойчивый рост. За первую декаду июня котировка нефти марки Urals выросла на 35% по сравнению со средним уровнем котировок за май.
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