Малообеспеченными многодетными семьями с 1 сентября 2020 года будут считаться те, где доход на члена семьи составит 115% бюджета прожиточного минимума (ранее критерий нуждаемости составлял 100% БПМ, что составляет 246,78 BYN). То есть расширится и круг лиц, которые получат ежемесячную адресную помощь, и суммы пособий увеличатся. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского облисполкома Татьяна Кулеш новостному порталу "Гомельская праўда".

По ее словам, изменится и продолжительность получения: с 1 сентября 2020 года их смогут назначать до года (теперь – 6 месяцев).

Мамы, родившие четверых и более детей, не работавшие в связи с уходом за детьми до трехлетнего возраста, с 1 января 2021 года получат льготу: максимальный стаж, который может быть зачтен в общий стаж для начисления пенсии, составит 12 лет.

Мамам, воспитавшим четверых детей, но по разного рода причинам не сумевшим выработать требуемый полный страховой стаж (сегодня это 17,5 лет, но в будущем срок будет увеличен до 20 лет), он снижен до 10 лет.

Предусмотрены и новшества семьям, воспитывающим детей-инвалидов. В настоящее время такие мамы имеют право выйти на пенсию досрочно (на 5 лет раньше), а для назначения пенсии им требуется 5-летний страховой стаж. Однако жизнь разных людей сложно загнать в одни и те же рамки. Случается, что ребенок-инвалид рождается до начала трудовой деятельности, возникает проб­лема сформировать даже 5-летний стаж с уплатой страховых взносов в Фонд социальной защиты. Так что родители, ухаживающие за детьми-инвалидами с тяжелой степенью утраты здоровья (впоследствии инвалида первой группы с детства) более 20 лет, с 1 января 2021 года в соответствии с указом получат увеличенную в два раза пенсию: 243 рубля.

Есть новации и для длительно неработавших инвалидов первой и второй группы, которым с течением времени установлена третья группа инвалидности. Если они на инвалидности 10 лет и более, то за каждый полный таковой год страховой стаж им снизится на 6 месяцев. К примеру, если человек на первой и второй группе находился 21 год и более, ему снизят страховой стаж до пяти лет.

Общий стаж для инвалидов первой и второй группы для женщин составит 15 лет, для мужчин – 20 лет.

Пенсию по потере кормильца теперь смогут назначать лицам, которым по месту работы предоставлен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трех лет. Одно но: эти граждане не должны быть индивидуальными предпринимателями, ремесленниками, нотариусами, адвокатами. Только приостановив на период ухода свою деятельность, они вправе получать такую пенсию.

Государство в соответствии с новым указом дает и одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для супругов не старше 40 лет, имеющих медицинские показания для вспомогательной репродуктивной технологии. При этом не берется в расчет, сколько раз ранее семья пыталась познать радость материнства и отцовства. Такая услуга сегодня стоит около 5 тысяч рублей. Главное, этот шаг осчастливит пары, страдающие бесплодием, и позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.