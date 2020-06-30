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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ОАО «БЕЛРЕСУРСЫ» ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ 2020 ГОДА СОСТАВИЛА 1,3 МЛН РУБЛЕЙ


17:39 30.06.2020

Чистая прибыль ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» за январь-май 2020 года составила 1,3 млн рублей при задании 200 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белресурсы», рентабельность продаж за пять месяцев текущего года составила 9,54% при доведенном задании 2,56%.

Темп роста экспорта товаров, работ и услуг составил 88,5% при задании 82,494%. Поставлено на экспорт продукции, товаров, услуг на сумму 1,8 млн долларов США.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг составила 29,6 млн рублей, или 144,4% в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Оптовый товарооборот сложился на уровне 22 млн. рублей, или 185,4% к 2019 г. в сопоставимых условиях, 151,6% к бизнес-плану в абсолютной сумме.

Производительность труда по выручке составила 170,3 тыс. рублей на 1 работника, или 149,4% к 2019 г., по добавленной стоимости – 35,1 тыс. рублей на 1 работника, или 110,9% к 2019 г.
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