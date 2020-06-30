БелГИСС подготовлены государственные стандарты на тренажеры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, документы устанавливают требования безопасности и методы испытаний к стационарным тренажерам, в том числе размещаемым на улице. Требования идентичны международным и европейским. Стандарты вводятся в действие с 1 октября 2020 г.

СТБ EN 16630-2020 «Тренажеры стационарные уличные. Требования безопасности и методы испытаний» распространяется на размещаемые на открытом воздухе тренажеры для занятий физической культурой пользователями, рост которых не менее 1,4 м. В нем установлены требования к безопасности тренажеров, в том числе к применяемым материалам, проектированию и изготовлению, а также методы испытания, указания по эксплуатации, информации о тренажере, предоставляемой изготовителем, проверке и техническому обслуживанию данного оборудования.

Документ не распространяется на оборудование для детских игровых площадок, стационарные тренажеры, устанавливаемые в помещении, спортивное универсальное оборудование свободного доступа.

Требованиями СТБ EN 16630-2020 предусмотрено, что пользователи стационарных уличных тренажеров учитывают пределы своих физических возможностей и используют такое оборудование без посторонней помощи.

На каждом тренажере или непосредственно вблизи него должны быть размещены указания по эксплуатации с соответствующими графическими символами, основные функции, указания по безопасности и допустимая максимальная масса пользователя. Стандарт также определяет информацию, которая должна быть приведена, если тренажеры составлены в комплекс.

СТБ EN 16630-2020 не предусмотрена установка тренажеров вблизи детских игровых площадок, хотя такая возможность не исключена. В этом случае они должны находиться отдельно от общей игровой территории на определенном расстоянии или должны быть установлены ограждения, другие конструктивные элементы.

СТБ ISO 20957-1-2020 «Тренажеры стационарные. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний» распространяется на тренажеры, предназначенные для использования в тренировочных зонах организаций, например в спортивных ассоциациях, образовательных учреждениях, отелях, спортивных залах, клубах, реабилитационных центрах, где доступ и контроль специально регулируются владельцем, а также для домашнего использования, в том числе тренажеры с электрическим приводом.

Документ определяет требования безопасности и методы испытаний для всех стационарных тренажеров.

Установлена система их классификации в зависимости от точности и применения.

Классы точности устанавливают только для тренажеров, которые выводят на дисплей данные тренировки: A – высокая точность, B – средняя точность, C – низкая точность.

Классы применения тренажеров следующие: S – студия (профессиональное и/или коммерческое использование); H – дом (бытовое использование); I – использование тренажеров, учитывающее потребности людей с ограничениями жизнедеятельности, например, нарушениями зрения, слуха и т.д. Тренажеры класса I также должны соответствовать требованиям, установленным для класса S.

Если тренажеры предназначены для использования детьми младше 14 лет, то требования СТБ ISO 20957-1-2020 применяют только в том случае, если оборудование используется в образовательных целях в школах и других учреждениях для детей, находящихся под наблюдением квалифицированного взрослого инструктора.