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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛГИСС ПОДГОТОВЛЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ НА ТРЕНАЖЕРЫ
17:17 30.06.2020
БелГИСС подготовлены государственные стандарты на тренажеры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелГИСС, документы устанавливают требования безопасности и методы испытаний к стационарным тренажерам, в том числе размещаемым на улице. Требования идентичны международным и европейским. Стандарты вводятся в действие с 1 октября 2020 г.
СТБ EN 16630-2020 «Тренажеры стационарные уличные. Требования безопасности и методы испытаний» распространяется на размещаемые на открытом воздухе тренажеры для занятий физической культурой пользователями, рост которых не менее 1,4 м. В нем установлены требования к безопасности тренажеров, в том числе к применяемым материалам, проектированию и изготовлению, а также методы испытания, указания по эксплуатации, информации о тренажере, предоставляемой изготовителем, проверке и техническому обслуживанию данного оборудования.
Документ не распространяется на оборудование для детских игровых площадок, стационарные тренажеры, устанавливаемые в помещении, спортивное универсальное оборудование свободного доступа.
Требованиями СТБ EN 16630-2020 предусмотрено, что пользователи стационарных уличных тренажеров учитывают пределы своих физических возможностей и используют такое оборудование без посторонней помощи.
На каждом тренажере или непосредственно вблизи него должны быть размещены указания по эксплуатации с соответствующими графическими символами, основные функции, указания по безопасности и допустимая максимальная масса пользователя. Стандарт также определяет информацию, которая должна быть приведена, если тренажеры составлены в комплекс.
СТБ EN 16630-2020 не предусмотрена установка тренажеров вблизи детских игровых площадок, хотя такая возможность не исключена. В этом случае они должны находиться отдельно от общей игровой территории на определенном расстоянии или должны быть установлены ограждения, другие конструктивные элементы.
СТБ ISO 20957-1-2020 «Тренажеры стационарные. Часть 1. Общие требования безопасности и методы испытаний» распространяется на тренажеры, предназначенные для использования в тренировочных зонах организаций, например в спортивных ассоциациях, образовательных учреждениях, отелях, спортивных залах, клубах, реабилитационных центрах, где доступ и контроль специально регулируются владельцем, а также для домашнего использования, в том числе тренажеры с электрическим приводом.
Документ определяет требования безопасности и методы испытаний для всех стационарных тренажеров.
Установлена система их классификации в зависимости от точности и применения.
Классы точности устанавливают только для тренажеров, которые выводят на дисплей данные тренировки: A – высокая точность, B – средняя точность, C – низкая точность.
Классы применения тренажеров следующие: S – студия (профессиональное и/или коммерческое использование); H – дом (бытовое использование); I – использование тренажеров, учитывающее потребности людей с ограничениями жизнедеятельности, например, нарушениями зрения, слуха и т.д. Тренажеры класса I также должны соответствовать требованиям, установленным для класса S.
Если тренажеры предназначены для использования детьми младше 14 лет, то требования СТБ ISO 20957-1-2020 применяют только в том случае, если оборудование используется в образовательных целях в школах и других учреждениях для детей, находящихся под наблюдением квалифицированного взрослого инструктора.
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