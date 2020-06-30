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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЕ «МИНСКЭНЕРГО» ЗА МАЙ РАСЧИСТИЛО ПОЧТИ 1,2 ТЫСЯЧИ ГА ПРОСЕК ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
17:11 30.06.2020
РУП «Минскэнерго» продолжает работы по расчистке просек воздушных линий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, за май текущего года расчищено 1197 гектар при доведенном задании на второй квартал 2600.
В целом, объем выполненных работ составляет 25% от общей площади.
Таких темпов энергетикам минщины удается добиться в том числе благодаря использованию современных технологий. Расчистка просек воздушных линий осуществляется механическим способом — бульдозерами и мульчерами. Однако в труднодоступных заболоченных местах используется и ручной способ с применением кусторезов, бензопил и топоров.
Всего в текущем году РУП «Минскэнерго» планирует расчистить от кустарниковой и древесной растительности в охранных зонах воздушных линий электропередачи 3320 гектар просек.
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