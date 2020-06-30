РУП «Минскэнерго» продолжает работы по расчистке просек воздушных линий.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, за май текущего года расчищено 1197 гектар при доведенном задании на второй квартал 2600.

В целом, объем выполненных работ составляет 25% от общей площади.

Таких темпов энергетикам минщины удается добиться в том числе благодаря использованию современных технологий. Расчистка просек воздушных линий осуществляется механическим способом — бульдозерами и мульчерами. Однако в труднодоступных заболоченных местах используется и ручной способ с применением кусторезов, бензопил и топоров.

Всего в текущем году РУП «Минскэнерго» планирует расчистить от кустарниковой и древесной растительности в охранных зонах воздушных линий электропередачи 3320 гектар просек.