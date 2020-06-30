|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР МТС ЗАПУСТИЛ СЕРИЮ ВИДЕОРОЛИКОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ПОВТОРИТЬ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ К ЦТ ОНЛАЙН
16:56 30.06.2020
Компания МТС при поддержке Минобразования запустила серию видеороликов по математике, физике и химии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это дополнительный инструмент для повторения учебного материала к Централизованному тестированию в любое удобное время прямо со смартфона.
Видеоролики рассчитаны на старшеклассников и абитуриентов. Образовательный контент подан в сжатом формате и дополнен графикой. Продолжительность одного занятия — до 15 минут. Выбранные предметы — одни из топовых при сдаче ЦТ. Серия роликов состоит из нескольких тем по каждому из предметов. Плейлисты с видеороликами доступны на портале adu.by и на YouTube-канале МТС: ролики по математике, по химии, по физике .
Централизованное тестирование по математике пройдет 1 и 2 июля, по химии — 8 июля, по физике — 10 июля. Если у абитуриентов по уважительной причине не получается попасть на тестирование в эти дни, сдать экзамен можно в резервные дни. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные даты можно с 12 по 17 июля, а тестирование по математике, химии и физике состоится с 19 по 23 июля.
С полным расписанием ЦТ можно ознакомиться по ссылке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2020
Курсы в банках
на 30.06.2020
Конвертация в банках
на 30.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте