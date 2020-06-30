Компания МТС при поддержке Минобразования запустила серию видеороликов по математике, физике и химии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, это дополнительный инструмент для повторения учебного материала к Централизованному тестированию в любое удобное время прямо со смартфона.

Видеоролики рассчитаны на старшеклассников и абитуриентов. Образовательный контент подан в сжатом формате и дополнен графикой. Продолжительность одного занятия — до 15 минут. Выбранные предметы — одни из топовых при сдаче ЦТ. Серия роликов состоит из нескольких тем по каждому из предметов. Плейлисты с видеороликами доступны на портале adu.by и на YouTube-канале МТС: ролики по математике, по химии, по физике .

Централизованное тестирование по математике пройдет 1 и 2 июля, по химии — 8 июля, по физике — 10 июля. Если у абитуриентов по уважительной причине не получается попасть на тестирование в эти дни, сдать экзамен можно в резервные дни. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные даты можно с 12 по 17 июля, а тестирование по математике, химии и физике состоится с 19 по 23 июля.

С полным расписанием ЦТ можно ознакомиться по ссылке.