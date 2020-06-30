За январь-май 2020 года в консолидированный бюджет Бобруйска поступило 96,7 млн рублей, что на 7,3 млн рублей больше, чем за этот же период прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, основными бюджетообразующими источниками являлись: подоходный налог с физических лиц – 39,5%, НДС – 18,5%, акцизы – 10,2%, налог при упрощенной системе налогообложения – 5,4%, земельный налог – 3,9%, налог на недвижимость – 3,6%.

Поступления от организаций составили 90,4% в общей сумме поступлений (87,4 млн. рублей), от индивидуальных предпринимателей – 5,5% (5,3 млн. рублей), от физических лиц – 4,1% (4,0 млн. рублей).

При этом 26,5% в общих поступлениях городского бюджета составляют платежи 5 организаций: ЗАО «Бобруйский бровар», СООО «Оазис Груп», ОАО «Бобруйский завод биотехнологий», ОАО «БЗТДиА», ОАО «Красный пищевик».