Приобрести очиститель зерна производства ОАО «АМКОДОР» можно на условиях финансового лизинга через ОАО «Промагролизинг».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Промагролизинг», очистители применяются в стационарных линиях послеуборочной доработки зерна для того, чтобы подготовить зерновой материала к сушке. Разработчики реализуют в конструкциях ОЗС технические решения, которые позволяют работать с зерном повышенной влажности (до 35%), при этом обеспечивая высокую степень его очистки от сорных примесей.

Машины для очистки зерна от сорных примесей ТМ «Амкодор» имеют ряд преимуществ перед аналогичной техникой других производителей.

Разработчик в качестве материала для изготовления корпуса очистителя использовал оцинкованный листовой металл, что является особенно актуальным при работе с влажным и сильнозагрязненным материалом.

Высокую производительность сепаратора обеспечивает эффективная система воздушной очистки с двумя зонами ввода материала в пневмосепарирующий канал, расположенными с горизонтальным и вертикальным смещением друг относительно друга.

Срок службы сетчатого транспортера увеличивает работа активатора в щадящем режиме.

Значительно сокращает трудоемкость замены сетчатого транспортера наличие фронтального люка очистителя: для выполнения этой операции не требуется демонтаж приводных механизмов.

Удобство в обслуживании и наладке машины обеспечивает ряд технологических люков и смотровых окон.

Аспирационная система очистителя по желанию заказчика может быть выполнена в нескольких вариантах. Это позволит использовать технику в различных условиях — например, в помещениях с ограниченным пространством.

Очистители могут быть оснащены системами аспирации разомкнутого и замкнутого типа, а также доукомплектованы рамой.