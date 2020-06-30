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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СОСТАВИЛ 0,07 МЛРД РУБЛЕЙ
15:57 30.06.2020
Дефицит республиканского бюджета за январь-май 2020 года составил 0,07 млрд рублей.
Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года составили 20,3 млрд рублей, или 38,8% уточненного годового плана.
Доходы республиканского бюджета составили 8,7 млрд рублей, или 34,9% уточненного годового плана.
Поступление НДС составило 5,3 млрд. рублей, или 43,5% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 0,8 млрд рублей, или 18,6%. Акцизы поступили в сумме 1,2 млрд рублей, или 39,8%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,2 млрд рублей, или 25,7% уточненного годового плана.
Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7,0 млрд рублей, или 40,6%.
По состоянию на 1 июня 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 135,9 млн рублей.
Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года составили 20,1 млрд рублей, или 37,6% уточненного годового плана.
Расходы республиканского бюджета составили 8,7 млрд рублей, или 33,9%.
На общегосударственную деятельность направлено 3,5 млрд рублей (31,7%), на финансирование национальной экономики – 2,1 млрд рублей (38,8%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,9 млрд рублей (37,6%).
Расходы Фонда социальной защиты населения составили 6,9 млрд рублей, или 40,6% утвержденного годового плана.
Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года сложился в сумме 0,2 млрд рублей.
Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.
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