Дефицит республиканского бюджета за январь-май 2020 года составил 0,07 млрд рублей.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года составили 20,3 млрд рублей, или 38,8% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 8,7 млрд рублей, или 34,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 5,3 млрд. рублей, или 43,5% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 0,8 млрд рублей, или 18,6%. Акцизы поступили в сумме 1,2 млрд рублей, или 39,8%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,2 млрд рублей, или 25,7% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7,0 млрд рублей, или 40,6%.

По состоянию на 1 июня 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 135,9 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года составили 20,1 млрд рублей, или 37,6% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 8,7 млрд рублей, или 33,9%.

На общегосударственную деятельность направлено 3,5 млрд рублей (31,7%), на финансирование национальной экономики – 2,1 млрд рублей (38,8%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,9 млрд рублей (37,6%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 6,9 млрд рублей, или 40,6% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года сложился в сумме 0,2 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.