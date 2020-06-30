ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДЕФИЦИТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ СОСТАВИЛ 0,07 МЛРД РУБЛЕЙ


15:57 30.06.2020

Дефицит республиканского бюджета за январь-май 2020 года составил 0,07 млрд рублей.

Как сообщи ли ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года составили 20,3 млрд рублей, или 38,8% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 8,7 млрд рублей, или 34,9% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 5,3 млрд. рублей, или 43,5% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 0,8 млрд рублей, или 18,6%. Акцизы поступили в сумме 1,2 млрд рублей, или 39,8%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 1,2 млрд рублей, или 25,7% уточненного годового плана.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 7,0 млрд рублей, или 40,6%.

По состоянию на 1 июня 2020 года задолженность по налогам и сборам составила 135,9 млн рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года составили 20,1 млрд рублей, или 37,6% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 8,7 млрд рублей, или 33,9%.

На общегосударственную деятельность направлено 3,5 млрд рублей (31,7%), на финансирование национальной экономики – 2,1 млрд рублей (38,8%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 6,9 млрд рублей (37,6%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 6,9 млрд рублей, или 40,6% утвержденного годового плана.

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-май 2020 года сложился в сумме 0,2 млрд рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,1 млрд рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2020
валюта курс
EUR 2.7036
USD 2.4008
RUB 3.4306
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7071 +0.0035
USD 2.4123 +0.0115
RUB 3.4223 -0.0083
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6950 2.7020
USD 2.4050 2.4090
RUB 3.4260 3.4340
подробнее

Конвертация в банках
на 30.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1180 1.1240
EUR/RUB 78.4500 78.9500
USD/RUB 70.0000 70.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте