Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 30 июня 2020 года выросло до 62,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 30 июня зарегистрированы 62 тыс. 118 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 46 тыс. 054 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 392 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 328 человек, число смертей от COVID-19 - на 5.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 1 млн 785 тестов.