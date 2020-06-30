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ЭКОНОМИКА РБ


МАЗ СОБРАЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ АВТОБУС ДЛЯ МОЛОДЕЖИ С РАСКИДНЫМИ КРЕСЛАМИ И КУХНЕЙ


15:15 30.06.2020

Минский автозавод собрал туристический автобус для студентов и преподавателей Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

Автобус сегодня передали руководству вуза в торжественной обстановке прямо на территории завода. В церемонии передачи приняли участие гендиректор холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович и ректор БГПУ Александр Жук.

Туристический МАЗ 251 считается автобусом второго поколения. Его выделяет современный дизайн кузова и светотехники. По своим конструкциям и оснащению автобус не имеет аналогов в СНГ.

Несущий кузов сварен из стальных труб и спецпрофилей и облицован стеклопластиком, что позволило сэкономить место, улучшить теплоизоляцию и повысить долговечность конструкций. Пластиковые панели обшивки вклеены в каркас стекла. Причем в автобусе отсутствуют профили накладок на швах.

В автобусе используется двигатель Mercedes-Benz класса Евро-5 на 360 «лошадей». Он идет в паре с 6-ступенчатой коробкой передач от ZF.

В салоне поставили 44 мягких кресла (почти «раскладушки») с отдельным местом для гида. Как и полагается, внутри работает мощный кондиционер. Для удобства автобус оборудован мини-кухней, туалетом, холодильником, аудио- и видеосистема. Есть и вместительный багажник – на более чем 7 «кубометров».

Ветровое стекло изготовлено из «триплекса» толщиной 7 мм. Для водителя предусмотрено сиденье с регулируемой высотой и травмобезопасная рулевая колонка, а боковые зеркала заднего вида управляются электроприводом.

«Туристический автобус предназначен для дальних рейсов как внутри страны, так и за рубежом. Он соответствует классу Евро-5, так что может свободно перемещаться в странах Евросоюза. И мы рады, что теперь автобус пополнит автопарк педагогического университета, а, соответственно, сможет использоваться для поездок студентов и преподавателей», – отмечают в ОАО «МАЗ».
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