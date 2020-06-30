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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВЫЙ УКОС ТРАВ В БЕЛАРУСИ ПРОВЕДЕН БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1,2 МЛН ГА


14:44 30.06.2020

Первый укос трав в Беларуси проведен более чем на 1,2 млн га, что составляет 93% запланированных площадей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, работы завершены в Брестской, Гомельской и Минской областях.

По данным на 30 июня, в Гродненской области первый укос проведен на 98,1% запланированных площадей, Могилевской – 91,7%, Витебской – 68,4%. Аграрии во всех областях, кроме Витебской и Могилевской, приступили и ко второму укосу трав. Работы выполнены уже на 151,5 тыс. га (18,5% плана).

Травы убраны более чем с 1,2 млн га, что составляет около 93% к скошенному. Заготовлено 258,5 тыс. т сена (25,6% к плану), 7,8 млн т сенажа (62%) и 444 тыс. т силоса (2,3%).

Всего в этом году планируется получить 9,3 млн т кормовых единиц травяных кормов, причем наибольшая доля придется на Минскую и Брестскую области. К этому времени заготовлено 25,7% от плана. Силоса планируется заготовить почти 19,2 млн т, сенажа — 12,6 млн т (в том числе в полимерную упаковку 1,1 млн т), сена — 1,01 млн т.
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