1 июля генеральный директор ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» Павел Семенюк в ходе прямой телефонной линии ответит на вопросы граждан и юридических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белресурсы», на прямую линию можно звонить с 14.00 до 20.00 часов по телефону в Минске: +375-17 398-60-81.

В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).