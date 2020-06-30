|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО ОАО «БЕЛРЕСУРСЫ» 1 ИЮЛЯ ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
14:09 30.06.2020
1 июля генеральный директор ОАО «Белресурсы» - управляющая компания холдинга «Белресурсы» Павел Семенюк в ходе прямой телефонной линии ответит на вопросы граждан и юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО «Белресурсы», на прямую линию можно звонить с 14.00 до 20.00 часов по телефону в Минске: +375-17 398-60-81.
В соответствии с законодательством об обращениях граждан при обращении на прямую телефонную линию необходимо указывать фамилию, имя, отчество и данные о месте жительства и (или) работы (учебы).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2020
Курсы в банках
на 30.06.2020
Конвертация в банках
на 30.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте