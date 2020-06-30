В индустриальном парке «Великий камень» 30 июня зарегистрирован новый резидент - чешская компания ООО «Безноска МТ».

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», инвестиционный проект компании связан с производством эндопротезов и ортопедических приспособлений. Компания-учредитель специализируется в области выпуска продукции для ортопедии и травмотологии с 1969 года.

Резидент парка планирует развивать сотрудничество с учреждениями здравоохранения Беларуси по внедрению инновационных методов лечения, новых как для нашей страны, так и для стран СНГ.

Продукция компании будет предназначена для внутреннего рынка, и в перспективе – для экспорта в страны ЕАЭС.