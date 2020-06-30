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ЭКОНОМИКА РБ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ЗАРЕГИСТРИРОВАН НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ С ИНВЕСТПРОЕКТОМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭНДОПРОТЕЗОВ И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
13:40 30.06.2020
В индустриальном парке «Великий камень» 30 июня зарегистрирован новый резидент - чешская компания ООО «Безноска МТ».
Как сообщает сайт ИП «Великий камень», инвестиционный проект компании связан с производством эндопротезов и ортопедических приспособлений. Компания-учредитель специализируется в области выпуска продукции для ортопедии и травмотологии с 1969 года.
Резидент парка планирует развивать сотрудничество с учреждениями здравоохранения Беларуси по внедрению инновационных методов лечения, новых как для нашей страны, так и для стран СНГ.
Продукция компании будет предназначена для внутреннего рынка, и в перспективе – для экспорта в страны ЕАЭС.
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