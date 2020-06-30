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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВНЕДРЕНИЕ ФОРВАРДНЫХ КОНТРАКТОВ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ


13:12 30.06.2020

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) прорабатывает внедрение форвардных контрактов на сельхозпродукцию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, главная особенность форвардного контракта в том, что цена продажи товара фиксируется в момент совершения биржевой сделки, в то время как поставка производится в определенный момент в будущем.

Цель проекта - повышать эффективность управления финансовыми потоками сельхозпредприятий и сглаживать ценовые колебания на продукцию аграрного комплекса.

Форвардные контракты будут востребованы у отечественных сельхозпроизводителей, так как позволят им более качественно выстраивать сбытовую стратегию и ускорят оборачиваемость продукции. В частности, зерно можно будет продавать еще до начала посевной кампании, тем самым решая проблему с дефицитом оборотных средств.

Следует отметить, что некоторые элементы форвардных сделок на бирже применяются уже сегодня. Например, лесоматериалы могут реализовываться на экспорт по долгосрочным договорам, когда поставка проводится в течение года по мере выпуска продукции. Правда, в этом случае в биржевом договоре, как правило, прописывается возможность корректировки цены товара в соответствии с квартальными биржевыми котировками.

При заключении форвардных сделок такие корректировки не предусмотрены: цена остается неизменной в течение всего срока действия договора.
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