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ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВНЕДРЕНИЕ ФОРВАРДНЫХ КОНТРАКТОВ НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ
13:12 30.06.2020
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) прорабатывает внедрение форвардных контрактов на сельхозпродукцию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, главная особенность форвардного контракта в том, что цена продажи товара фиксируется в момент совершения биржевой сделки, в то время как поставка производится в определенный момент в будущем.
Цель проекта - повышать эффективность управления финансовыми потоками сельхозпредприятий и сглаживать ценовые колебания на продукцию аграрного комплекса.
Форвардные контракты будут востребованы у отечественных сельхозпроизводителей, так как позволят им более качественно выстраивать сбытовую стратегию и ускорят оборачиваемость продукции. В частности, зерно можно будет продавать еще до начала посевной кампании, тем самым решая проблему с дефицитом оборотных средств.
Следует отметить, что некоторые элементы форвардных сделок на бирже применяются уже сегодня. Например, лесоматериалы могут реализовываться на экспорт по долгосрочным договорам, когда поставка проводится в течение года по мере выпуска продукции. Правда, в этом случае в биржевом договоре, как правило, прописывается возможность корректировки цены товара в соответствии с квартальными биржевыми котировками.
При заключении форвардных сделок такие корректировки не предусмотрены: цена остается неизменной в течение всего срока действия договора.
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