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ЭКОНОМИКА РБ


СП ОАО «СПАРТАК» ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛО ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ НА 13%


12:44 30.06.2020

СП ОАО «Спартак» за пять месяцев 2020 года отправило на внешние рынки 1370 тонн продукции. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Олег Жидков.

По его словам, темп роста к январю-маю 2019-го достиг почти 113%. Большие партии ушли в Россию, Украину, Монголию. На внутреннем рынке потенциал увеличения реализации руководство предприятия связывает с развитием фирменной сети.

"В этом году появилось пять стран, с которыми мы в 2019 году не работали. В их числе Йемен. Первая партия туда уже отправлена", - проинформировал гендиректор.

Что касается поставок на китайский рынок, то это направление также перспективное.

"Направление перспективное. Но в основном это Северный Китай, где сформированы вкусовые предпочтения для восприятия нашего ассортимента. К тому же в южной части довольно сложный для продукции предприятия температурно-влажностный режим", - пояснил Олег Жидков.

На предприятии развернута масштабная модернизация производства. С 2012 года по настоящее время в реализацию проектов предприятие инвестировало более 25,5 млн евро собственных средств. Отдельные проекты уже окупились, отметил руководитель предприятия.

На этот год запланировали еще два проекта, которые позволят оптимизировать затраты, увеличить объем производства, минимизировать ручной труд. В целом за пять месяцев на предприятии произвели 8465 тонн кондитерских изделий. Это сопоставимо с объемами января-мая 2019 года. Постоянно работают на "Спартаке" над оптимизацией производственных затрат.

На фабрике трудится более 1700 человек. Годовой объем производства - 25 тысяч тонн сладкой продукции, география поставок включает около 15 стран.

Работать эффективно предприятию удается благодаря удешевлению сырья, еще один важный момент - отсутствие кредитов в иностранной валюте.
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