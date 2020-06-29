Распоряжением премьер-министра Беларуси № 139р от 24 июня 2020 г. создана межведомственная рабочая группа по выработке предложений по вопросам (направлениям) социально-экономического развития Полесского региона, целесообразности строительства участка железной дороги в данном регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, межведомственной рабочей группе поставлена задача комплексно рассмотреть вопросы социально-экономического развития Полесского региона, максимального использования природных ресурсов, расположенных в данном регионе, на среднесрочную и долгосрочную перспективу, привлечения потенциальных инвесторов для реализации инвестпроектов в области добычи и переработки полезных ископаемых, развития транспортной инфраструктуры с учетом схемы комплексной территориальной организации Гомельской области, утвержденной указом № 13 от 18 января 2016 г.

По результатам рассмотрения вопросов межведомственной рабочей группе необходимо выработать и представить в правительство предложения о социально-экономическом развитии Полесского региона.

Министерству экономики поручено до 10 июля 2020 г. представить в правительство проект доклада о целесообразности строительства в Полесском регионе участка железной дороги Глушковичи – Лельчицы – Михалки.

Координация работы и контроль за выполнением настоящего распоряжения возложена на председателя Гомельского облисполкома Геннадия Соловья, заместителей премьер-министра Владимира Кухарева и Юрия Назарова.