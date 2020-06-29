Энергетики филиала «Оршанские электрические сети» с начала года провели капитальный ремонт более 400 километров воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, а также около 50 км ВЛ 35-750 кВ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Витебскэнерго», в результате работ осуществлена замена 1,5 километра кабельных линий 10 кВ.

Работники филиала провели также необходимые мероприятия по повышению надежности электростанций и подстанций, комплексные ремонты подстанций 35 кВ и выше.

В частности, уже закончен ремонт подстанции 35/10кВ «Высокое», в стадии завершения комплексный ремонт подстанций 110/10кВ «Новинка» и 110/35/10кВ «Сенно-2».