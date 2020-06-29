Государственный долг Беларуси на 1 июня 2020 года составил 49,9 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 5,1 млрд рублей, или на 11,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 июня 2020 года составил 16,8 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 0,3 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,0%.

В январе-мае 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 449,3 млн долларов США: 250,1 млн долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 141,5 млн долларов США – облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; 41,4 млн долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 10,6 млн долларов США – МБРР; 5,7 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - мае 2020 года составило 643,6 млн долларов США: 289,1 млн. долларов США – правительство РФ; 209,4 млн долларов США – банки Китая; 88,3 млн долларов США – ЕФСР; 54,8 млн долларов США – МБРР; 1,3 млн долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 июня 2020 года составил 9,4 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 7,6%.

В январе-мае 2020 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 208,9 млн долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 307,4 млн долларов и 161,2 млн рублей.