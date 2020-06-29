Холдинг «Белресурсы» за январь-май 2020 года поставил на экспорт продукции, товаров и услуг на $6,7 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в холдинге, темп роста экспорта товаров, работ и услуг составил 82,4% при задании 94%.

Рентабельность продаж за пять месяцев текущего года достигла 4,06% при доведенном задании 2,20%.

Чистая прибыль составила 2,8 млн рублей при доведенном задании 950 тыс. рублей.

За январь-май 2020 года от реализации товаров, работ и услуг выручено 202,8 млн рублей, или 105,5% в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года.

Оптовый товарооборот сложился на уровне 156,8 млн рублей, или 112,5% к 2019 г. в сопоставимых условиях, 103,1% к бизнес-плану в абсолютной сумме.

В целом по холдингу «Белресурсы» производительность труда по выручке составила 83,5 тыс. рублей на 1 работника, или 111,3% к 2019 г., по добавленной стоимости – 12,4 тыс. рублей на 1 работника, или 101,1% к 2019 г.