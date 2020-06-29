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ЭКОНОМИКА РБ


СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО СТАДИОНА И БАССЕЙНА МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА В МИНСКЕ СТАРТУЕТ 30 ИЮНЯ


09:50 30.06.2020

30 июня в Минске дадут официальный старт строительству Национального футбольного стадиона и бассейна международного стандарта. Об этом сообщает Telegram-канал «Минск. Официально».

Согласно информации, церемония пройдет на стадионе «Динамо».

Подготовка территорий под строительство спортивных объектов в городе завершена в полном объеме. Белорусская сторона готова передать площадки китайским генподрядчикам. Инженерно-техническим и юридическим сопровождением проектов будут заниматься Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта и Национальный олимпийский стадион «Динамо».

Спортивные объекты построят за счет средств Китайской Народной Республики.

СПРАВКА: Бассейн на ул. Кальварийской — это огромное спортивное сооружение площадью около 40 тыс. кв. м и высотой около 30 м. В нем можно будет проводить соревнования международного и национального уровней. Следить за первенствами смогут 6 тыс. зрителей. Объект рассчитан не только на спортсменов, но и на обычных горожан. Планируется, что спортивное сооружение будет построено в конце 2023 г. Рядом с ним разобьют спортивный парк.

Национальный футбольный стадион на ул. Ванеева на 33 тыс. зрителей также планируется возвести в 2023 году. Над трибунами сделают навес. С одной стороны это будет светопропускающая пластина, с другой — перфорированная металлическая лента с белорусским орнаментом. Трибуны планируются двухъярусные, между двумя уровнями разместится VIP-зона. На стадионе уложат натуральное травяное покрытие, для которого предусмотрят системы укрепления, автоматического полива, подогрева. Объект дополнят большим светодиодным дисплеем и двумя уличными экранами. В комплексе также расположатся зал для пресс-конференций, музей футбола, детский центр, фитнес-клуб, кафе, торговая зона, центр волонтеров. Объект можно будет использовать и для проведения других мероприятий — концертов, выставок. Для этого газон накроют специальным щитом.
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