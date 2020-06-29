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ЭКОНОМИКА РБ


ГОМЕЛЬСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ ЕЖЕМЕСЯЧНО ЭКСПОРТИРУЕТ ПРОДУКЦИЮ НА СУММУ $500 ТЫС. - $1 МЛН


09:39 30.06.2020

Гомельский мясокомбинат ежемесячно экспортирует продукцию на сумму $500 тыс. - $1 млн в месяц. Об этом сообщил директор Дмитрий Корж.

Руководитель предприятия отметил, что продукцию знают как в стране, так и за ее пределами. В основном зарубежные отгрузки идут в Россию и Казахстан. В 2019 году отправили первые партии во Вьетнам. В декабре прошлого года получили и сертификацию на поставки в Китай, однако из-за пандемии процесс приостановился. В целом же на экспорт поставляем около 10% производимой продукции на сумму от $500 тыс. до $1 млн в месяц.

Кроме того, предприятие одно из первых в регионе открыло свой интернет-магазин. География доставки пока включает Гомель и ближайшие населенные пункты.

"Эта тема очень интересна для нас. Мы видим, что ежемесячно прирастают объемы. Существенно увеличена реализация полуфабрикатов. Это положительный фактор", - рассказал Дмитрий Корж.

По его словам, комбинат активно работает над разработкой новых видов продукции и внедрением их на рынке.

"Например, изменили линейку сыровяленой продукции, сделали линейку ГОСТа из пяти наименований - по рецептам, которые были в Советском Союзе, практически без добавок", - пояснил Дмитрий Корж.

У предприятия около 40 торговых точек в стране, сеть прирастает ежемесячно.
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