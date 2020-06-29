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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАРУСЬ С 1 ИЮЛЯ ПОВЫШАЕТ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ


09:20 30.06.2020

Беларусь с 1 июля повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Об этом говорится в постановлении Совета министров № 378 от 29 июня 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $37,8 за 1 т (ранее - $8,3).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с $4,5 до $20,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $2,4 до $11,3 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В последний раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, повышались 1 июня.
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