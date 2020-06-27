ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДАН СТАРТ РЕКОНСТРУКЦИИ УЧАСТКА ТРАССЫ Р-23 МИНСК-МИКАШЕВИЧИ


18:19 29.06.2020

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин 29 июня приняли участие в открытии строительных работ на участке автодороги Р-23 «Минск-Микашевичи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, реконструкция автодороги будет осуществлена до Солигорска. Общая протяженность реконструируемого участка порядка 16 км (со 110,7 км до 126,3 км.). Проектом предусмотрено строительство четырехполосной трассы (сейчас этот участок имеет две полосы - по одной в каждом направлении) с асфальтобетонным покрытием. На реконструируемом участке планируют обустроить восемь автобусных остановок и стоянки для автомобилей.

Также планируется строительство и следующего участка трассы Р-23

Что касается финансирования, то часть затрат возьмет на себя "Белкалий", часть - Миноблисполком.

Как подчеркнул Алексей Авраменко, безопасность передвижения граждан по этой дороге будет обеспечена на самом высоком уровне.

"Согласно проекту, будут задействованы все современные средства безопасности дорожного движения. Это в первую очередь барьерное металлическое ограждение, знаки нового формата, разметка и другие проектные решения. Безопасность дорожного движения будет обеспечена на очень высоком уровне", - сказал министр.

Общая стоимость реконструкции дороги до Солигорска составляет около Br90 млн, работы пройдут за счет кредитных средств Банка развития. Завершить работы планируется к ноябрю 2021 г.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2020
валюта курс
EUR 2.6753
USD 2.3839
RUB 3.4486
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.7036 +0.0283
USD 2.4008 +0.0169
RUB 3.4306 -0.018
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7050 2.7000
USD 2.4040 2.4090
RUB 3.4260 3.4340
подробнее

Конвертация в банках
на 29.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1210 1.1270
EUR/RUB 78.7000 78.1500
USD/RUB 70.0000 70.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте