Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко и председатель Минского областного исполнительного комитета Александр Турчин 29 июня приняли участие в открытии строительных работ на участке автодороги Р-23 «Минск-Микашевичи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, реконструкция автодороги будет осуществлена до Солигорска. Общая протяженность реконструируемого участка порядка 16 км (со 110,7 км до 126,3 км.). Проектом предусмотрено строительство четырехполосной трассы (сейчас этот участок имеет две полосы - по одной в каждом направлении) с асфальтобетонным покрытием. На реконструируемом участке планируют обустроить восемь автобусных остановок и стоянки для автомобилей.

Также планируется строительство и следующего участка трассы Р-23

Что касается финансирования, то часть затрат возьмет на себя "Белкалий", часть - Миноблисполком.

Как подчеркнул Алексей Авраменко, безопасность передвижения граждан по этой дороге будет обеспечена на самом высоком уровне.

"Согласно проекту, будут задействованы все современные средства безопасности дорожного движения. Это в первую очередь барьерное металлическое ограждение, знаки нового формата, разметка и другие проектные решения. Безопасность дорожного движения будет обеспечена на очень высоком уровне", - сказал министр.

Общая стоимость реконструкции дороги до Солигорска составляет около Br90 млн, работы пройдут за счет кредитных средств Банка развития. Завершить работы планируется к ноябрю 2021 г.