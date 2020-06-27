Индекс цен вторичного рынка жилья за последнюю неделю, с 22 по 29 июня 2020 года, снизился всего на 0,1%, но этого оказалось достаточно, чтобы оставить позади психологическую отметку в 1400 $/м2.

Текущее значение индекса оказалось самым низким за последние 27 недель, пишет Realt.by.

После непродолжительной заминки возобновился рост цен на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска за неделю выросла на 0,2% и составляет на данный момент 1320 $/м2.

Роста цен на «вторичке» не наблюдалось уже 14 недель, но последние три из них прошли с крайне незначительными изменениями. На минувшей неделе лишь 5,1% продавцов решились снизить цену в объявлениях. На пике упаднических настроений, в конце марта, за неделю цену снизили 12,2% собственников.

Любопытный факт: средняя цена объектов, которые только вышли на рынок, оказалась самой высокой за последние 7 недель.

Объем предложения стабилизировался на уровне 9000−9200 объектов, где он располагается уже пятую неделю подряд. На минувшей неделе число выставленных на продажу квартир выросло на 0.8%. Увеличился выбор 1-комнатных квартир (+2,1%), а также квартир с двумя комнатами (+1.0%), в остальных сегментах динамика была отрицательной. Среди районов города выделялись Московский и Центральный.

Локомотивом общего снижения цен на минувшей неделе были «однушки», подешевевшие в среднем на 0,6%. Изменение цен на другие типы квартир было незначительным или вовсе отсутствовало.

В районах города преобладало снижение цен. Максимальные темпы зафиксированы в Московском районе (-0,8%). По итогам последнего месяца самая значительная коррекция отмечена в Центральном районе столицы (-5,1%).

В каждом пятом микрорайоне Минска средний уровень цен на квартиры остался неизменным.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке): Брест — 811 $/м2 (-0,7%), Витебск — 632 $/м2 (без изменений), Гомель — 638 $/м2 (-0,2%), Гродно — 734 $/м2 (-0,2%), Могилев — 648 $/м2 (-0,2%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 608 $/м2 (+0,6%), Солигорск — 883 $/м2 (без изменений), Молодечно — 742 $/м2 (-0,6%), Жодино — 738 $/м2 (-0,5%), Слуцк — 585 $/м2 (без изменений).