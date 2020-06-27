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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ОКОЛО 80% МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ НА МЕСТАХ
17:40 29.06.2020
В Беларуси распределяются практически 100% выпускников. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко.
"В целом, около 80% из них закрепляются на местах - это значит, что через два года после распределения они остаются работать в этих организациях, на предприятиях и на заводах. Все это находится у нас на постоянном контроле. Поскольку, нам важно не просто распределять молодых специалистов, но и закреплять их на рабочих местах", - отметил министр, которого цитирует пресс-центр Минобразования.
Игорь Карпенко напомнил, что в этом году состоялся первый выпуск аграрных классов.
"Эти ребята имеют возможность поступать в вузы на сельхоспециальности по результатам собеседования при наличии целевого направления. Все это позволяет готовить высоко квалифицированные кадры для отрасли, которая обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны", - добавил он.
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