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ЭКОНОМИКА РБ


НОВЫЕ СТАНКИ-КАЧАЛКИ ИСПЫТАЛИ В «БЕЛОРУСНЕФТИ»


17:31 29.06.2020

В компании «Белоруснефть» испытали новые станки-качалки для эксплуатации механизированного фонда скважин, сообщает портал neft.by.

Речь идет о приводах штанговых скважинных насосов производства российского ПАО «Ижнефтемаш». То, что это оборудование позволяет обеспечить оптимальный режим добычи, показали опытно-промысловые испытания. В нефтегазодобывающем управлении «Речицанефть» уже приступили к внедрению новых станков-качалок.

Ижевский завод считается одним из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения. Специализируется на производстве нефтегазопромыслового оборудования для бурения, обустройства и ремонта нефтяных и газовых скважин, добычи нефти.

Механизированный фонд скважин «Белоруснефти» оснащен приводами штанговых насосов румынского завода Vulkan, российского ОАО «Уралтрансмаш», белорусского ОАО «Могилевский завод «Строммашина». В последние годы выпуск такого оборудования освоили и в подразделении «Белоруснефти» – ПУ «Нефтебурсервис», технические возможности которого позволяют изготавливать не более 24 единиц в год. Но в связи с активным вводом в эксплуатацию новых скважин возникла потребность в дополнительном оборудовании для механизированной эксплуатации скважин.

В результате тендера право на поставку получило ПАО «Ижнефтемаш». На Речицком месторождении уже установлены и работают три новые качалки российского производства. А всего в 2020 году «Белоруснефть» получит 30 таких приводов. Кроме этого, на месторождениях компании проходят опытно-промысловые испытания оборудования еще одного производителя – ООО «Укрнефтезапчасть».
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