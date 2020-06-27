В компании «Белоруснефть» испытали новые станки-качалки для эксплуатации механизированного фонда скважин, сообщает портал neft.by.

Речь идет о приводах штанговых скважинных насосов производства российского ПАО «Ижнефтемаш». То, что это оборудование позволяет обеспечить оптимальный режим добычи, показали опытно-промысловые испытания. В нефтегазодобывающем управлении «Речицанефть» уже приступили к внедрению новых станков-качалок.

Ижевский завод считается одним из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения. Специализируется на производстве нефтегазопромыслового оборудования для бурения, обустройства и ремонта нефтяных и газовых скважин, добычи нефти.

Механизированный фонд скважин «Белоруснефти» оснащен приводами штанговых насосов румынского завода Vulkan, российского ОАО «Уралтрансмаш», белорусского ОАО «Могилевский завод «Строммашина». В последние годы выпуск такого оборудования освоили и в подразделении «Белоруснефти» – ПУ «Нефтебурсервис», технические возможности которого позволяют изготавливать не более 24 единиц в год. Но в связи с активным вводом в эксплуатацию новых скважин возникла потребность в дополнительном оборудовании для механизированной эксплуатации скважин.

В результате тендера право на поставку получило ПАО «Ижнефтемаш». На Речицком месторождении уже установлены и работают три новые качалки российского производства. А всего в 2020 году «Белоруснефть» получит 30 таких приводов. Кроме этого, на месторождениях компании проходят опытно-промысловые испытания оборудования еще одного производителя – ООО «Укрнефтезапчасть».