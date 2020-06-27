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ЭКОНОМИКА РБ


В ГОМЕЛЕ ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ НОВЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ


17:15 29.06.2020

В целях оптимизации структуры управления системами теплоснабжения в филиале «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» построено два новых центральных тепловых пункта.

Как сообщает сайт ГПО «Белэнерго», в Гомеле один из них находится в районе существующей котельной КПУП «Гомельоблотеплосеть» (ул. Димитрова), а второй по ул. Ильича.

Строительство центральных тепловых пунктов с внешними инженерными сетями предусмотрено схемой теплоснабжения города Гомеля на период до 2025 года с перспективой на 2030 год. Эти объекты необходимы для переключения потребителей от котельных, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ и иных юридических лиц, на источники тепловой энергии, находящиеся в хозяйственном ведении энергоснабжающих организаций ГПО «Белэнерго».

Включение в работу тепловых пунктов позволит повысить качество теплоснабжения потребителей Новобелицкого района, а также даст возможность получить годовую экономию топливно-энергетических ресурсов в объеме 707 тонн условного топлива.
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