ЭКОНОМИКА РБ

ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ

16:56 29.06.2020 Александр Лукашенко поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы. Поручение озвучено сегодня на встрече с педагогическим активом страны. "У нас каждый, пусть даже из самой глубинки, может стать студентом, если имеет знания и желание учиться. Этому принципу должна соответствовать система вступительных экзаменов. При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только, и не столько, может быть, результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос", - заявил сегодня Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.