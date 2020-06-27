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ЭКОНОМИКА РБ


ПРАВИЛА ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ


16:56 29.06.2020

Александр Лукашенко поручил к следующей вступительной кампании разработать новые правила поступления в вузы. Поручение озвучено сегодня на встрече с педагогическим активом страны.

"У нас каждый, пусть даже из самой глубинки, может стать студентом, если имеет знания и желание учиться. Этому принципу должна соответствовать система вступительных экзаменов. При отборе в вуз приемной комиссии необходимо видеть человека, а не только, и не столько, может быть, результат тестирования. Министру образования дано поручение проработать этот вопрос", - заявил сегодня Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
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