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ЭКОНОМИКА РБ


ВИТЕБСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКУ ВВОЗА НА ТЕРРИТОРИЮ ЕАЭС БОЛЕЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ Б/У ШИН, КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОПАСНЫМ ОТХОДАМ


16:08 29.06.2020

Витебские таможенники установили две попытки незаконного перемещения на территорию ЕАЭС в общей сложности трех тысяч штук бывших в употреблении шин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской региональной таможне, две машины MERCEDES-BENZ и MAN, принадлежащие фирме-перевозчику из Кыргызстана, с разницей в 10 дней следовали с территории Германии через пункт пропуска «Григоровщина».

В грузовых отсеках автопоездов находился товар «шины, бывшие в употреблении», который, согласно Приложению 2.3 к решению коллегии ЕЭК № 30 от 21.04.2015 «О мерах нетарифного регулирования», относится к опасным отходам и ограничен к перемещению субъектами хозяйствования через таможенную границу Евразийского экономического союза.

При проверке установлено, что разрешения на перемещение опасных отходов, по которым следовали грузы, относятся не к данным партиям товара. Общая стоимость б/у шин составила почти 20 тысяч белорусских рублей.

По данным фактам Витебской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 3 ст.14.5 КоАП Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривают наложение на перевозчика штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.
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