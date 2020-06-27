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ЭКОНОМИКА РБ
МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ СООБЩАТЬ О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РОСТЕ ЦЕН ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-АНКЕТУ
15:55 29.06.2020
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило онлайн-анкету, через которую граждане могут сообщать о существенном росте цен.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, на социально значимые товары, включая воду, введено временное государственное ценовое регулирование.
Информация, полученная в ходе указанного онлайн-анкетирования, не является обращением граждан, на нее не распространяются требования закона «Об обращениях граждан и юридических лиц».
Предоставленные персональные данные защищены в порядке, предусмотренном законом «Об информации, информатизации и защите информации».
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