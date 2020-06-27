ЭКОНОМИКА РБ

МАРТ ПРЕДЛАГАЕТ СООБЩАТЬ О ЗНАЧИТЕЛЬНОМ РОСТЕ ЦЕН ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-АНКЕТУ

15:55 29.06.2020 Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) подготовило онлайн-анкету, через которую граждане могут сообщать о существенном росте цен. Как сообщили ЭКОПРЕСС в МАРТ, на социально значимые товары, включая воду, введено временное государственное ценовое регулирование. Информация, полученная в ходе указанного онлайн-анкетирования, не является обращением граждан, на нее не распространяются требования закона «Об обращениях граждан и юридических лиц». Предоставленные персональные данные защищены в порядке, предусмотренном законом «Об информации, информатизации и защите информации».