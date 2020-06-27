30 июня состоится «прямая телефонная линия» первого заместителя генерального директора по организации производства «Белавиа» Глеба Пархамовича по вопросам развития флота авиакомпании в 2020-2021 гг.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, позвонить на прямую линию можно будет с 09:00 по 10:00 по телефону 8 (017) 229-20-39.

В ходе «прямой линии» будет осуществляться аудиозапись.

Перед изложением сути вопроса необходимо сообщить свою фамилию, имя, отчество, место жительства или работы либо назвать организацию, которую представляет звонящий.