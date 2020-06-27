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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО АВИАКОМПАНИИ «БЕЛАВИА» 30 ИЮНЯ ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
15:42 29.06.2020
30 июня состоится «прямая телефонная линия» первого заместителя генерального директора по организации производства «Белавиа» Глеба Пархамовича по вопросам развития флота авиакомпании в 2020-2021 гг.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика, позвонить на прямую линию можно будет с 09:00 по 10:00 по телефону 8 (017) 229-20-39.
В ходе «прямой линии» будет осуществляться аудиозапись.
Перед изложением сути вопроса необходимо сообщить свою фамилию, имя, отчество, место жительства или работы либо назвать организацию, которую представляет звонящий.
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