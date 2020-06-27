Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 29 июня 2020 года выросло до 61,7 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 29 июня зарегистрированы 61 тыс. 790 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 45 тыс. 213 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 387 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении ведомства.

Таким образом за последние сутки число заразившихся выросло на 315 человек, число смертей от COVID-19 - на 4.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 992 тыс. 007 тестов.