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ЭКОНОМИКА РБ
ИНЖЕНЕР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БРЕСТА ЗАДЕРЖАН С ПОЛИЧНЫМ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ
15:13 29.06.2020
Работники управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Брестской области задержали при получении взятки в размере 3,75 тыс. рублей инженера государственной строительной организации Бреста, занимавшегося вопросами снабжения.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, при закупке строительных материалов и товарно-материальных ценностей на биржевых торгах этот снабженец получал денежные вознаграждения в размере 1,5% от стоимости ТМЦ.
При получении очередной взятки за выбор поставщика металлопроката его задержали с поличным на автомобильной стоянке в областном центре.
В тот же день УДФР КГК по Брестской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
Следует отметить, что органы финансовых расследований Комитета государственного контроля на постоянной основе проводят целенаправленную работу по предупреждению правонарушений в экономической сфере, в том числе создающих условия для коррупции при осуществлении субъектами хозяйствования госзакупок за счет бюджетных и собственных денежных средств.
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