На витебском заводе «Витязь» начнут выпускать электрозаправочные станции мощностью 150 кВт/ч. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Согласно информации, сейчас проект в стадии разработки. Идет процесс изготовления опытного образца, осенью на заводе «Витязь» начнутся приемочные испытания. Новые устройства будут почти в три раза мощнее тех, которые сейчас изготавливает предприятие. Они позволят полностью зарядить электромобиль с аккумулятором в 40 киловатт за 10-15 минут.

Планируется, что серийное производство станций мощностью 150 кВт/ч начнется уже в конце этого года.