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ЭКОНОМИКА РБ
СУПЕРБЫСТРЫЕ ЭЛЕКТРОЗАПРАВКИ НАЧНУТ ПРОИЗВОДИТЬ В ВИТЕБСКЕ
14:52 29.06.2020
На витебском заводе «Витязь» начнут выпускать электрозаправочные станции мощностью 150 кВт/ч. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».
Согласно информации, сейчас проект в стадии разработки. Идет процесс изготовления опытного образца, осенью на заводе «Витязь» начнутся приемочные испытания. Новые устройства будут почти в три раза мощнее тех, которые сейчас изготавливает предприятие. Они позволят полностью зарядить электромобиль с аккумулятором в 40 киловатт за 10-15 минут.
Планируется, что серийное производство станций мощностью 150 кВт/ч начнется уже в конце этого года.
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