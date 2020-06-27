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ЭКОНОМИКА РБ
ЕВРОТОРГ НЕ ДОКАЗАЛ, ЧТО В ГИПЕРМАРКЕТАХ «ЕВРООПТ» ТОВАРЫ ДЕШЕВЛЕ НА 21%, ЧЕМ В ГИПЕРМАРКЕТАХ ДРУГИХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ - МАРТ
13:43 29.06.2020
В конце мая Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) установило факт распространения на белорусских телеканалах, в том числе в новостных программах, рекламы ООО «Евроторг», содержащей сравнение цен на товары, реализуемые в торговых объектах этой сети, с ценами на товары, реализуемые в магазинах иных торговых сетей, и информацию «в гипермаркетах «Евроопт» цены в среднем на 21% ниже, чем в других гипермаркетах Минска» со ссылкой на сведения интернет-ресурса infoprice.by, анализирующего цены в гипермаркетах шести известных торговых сетей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, изучив документы, представленные ООО «Евроторг» в подтверждение достоверности рекламной «новости», специалисты министерства пришли к выводу, что рекламная информация «в гипермаркетах «Евроопт» цены в среднем на 21% ниже, чем в других гипермаркетах Минска» не доказана; реклама содержит ценовое сравнение товаров, реализуемых в гипермаркете «Евроопт», с товарами, реализуемыми в иных гипермаркетах Минска; реклама вводит потребителей в заблуждение, поскольку распространяется под видом «Срочных новостей»; размер сноски не соответствует требованиям Закона Республики Беларусь «О рекламе».
Так, на интернет-сайте infoprice.by представлены цены в гипермаркетах шести торговых сетей, включая «Евроопт», на более чем 30 тысяч наименований товаров. Однако ООО «Евроторг» в качестве доказательства была представлена сравнительная таблица цен только по 500 наименованиям товаров, реализуемых в гипермаркетах шести торговых сетей. При этом цены по 33 наименованиям товаров, реализуемых в гипермаркетах «Евроопт», отсутствовали, а по иным сетям были.
МАРТ реклама признана ненадлежащей, ООО «Евроторг» выдано предписание об устранении выявленных нарушений законодательства о рекламе.
По информации ООО «Евроторг», 14 июня распространение ненадлежащей рекламы прекращено. Представитель ООО «Евроторг» вызван в МАРТ для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.15 КоАП Республики Беларусь (для юридического лица предусматривает ответственность в виде штрафа от 540 до 1350 рублей).
В соответствии со статьей 26 закона «О рекламе» использование слов в превосходной степени или иных слов, создающих впечатление о преимуществе товара перед другими товарами, если их невозможно подтвердить документально, является недобросовестной рекламой.
Кроме того, неэтичной является реклама, которая вводит потребителей в заблуждение, содержит сравнение рекламируемого товара с товаром другой организации, рекламируемой организации с другой организацией.
В соответствии с абзацем пятым статьи 2 Закона Республики Беларусь «О рекламе» недобросовестная и неэтичная реклама признается ненадлежащей и на основании пункта 5 статьи 26 данного закона запрещается.
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