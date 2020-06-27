Александр Лукашенко вновь пообещал повысить зарплату педагогам. Обещание прозвучало сегодня на встрече с педагогическим активом страны.

"Безусловно, все достижения общественного образования - это и ваша заслуга. Мы помним это, ценим и стремимся всячески поддерживать вас, в том числе материально. Начато поэтапное повышение зарплаты профессорско-преподавательского состава. В течение будущей пятилетки мы обязательно доведем заработную плату у вас до 150% от средней по стране", - пообещал Лукашенко, которого цитирует Telegram-канал «Пул Первого».