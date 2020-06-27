Благодаря использованию новой системы REX экспорт белорусской продукции в Норвегию и Швейцарию станет менее затратным и более быстрым. Это отметили в Государственном таможенном комитете.

Как уже сообщалось, в Беларуси внедрена система зарегистрированных экспортеров - REX (Registered Exporter System), применяемая Норвегией и Швейцарией в рамках национальных преференциальных схем. Соответствующий указ от 23 июня 2020 г. № 236 «О регистрации в системе зарегистрированных экспортеров», вступил в силу 26 июня 2020 года.

Для того, чтобы пользоваться данной системой при экспорте товаров в Норвегию и Швейцарию, участник внешнеэкономической деятельности должен получить статус зарегистрированного экспортера в системе REX, обратившись в Белорусскую торгово-промышленную палату.

После этого экспортер сможет самостоятельно заявлять сведения о белорусском происхождении товаров в коммерческих документах, которые будут использоваться в Норвегии и Швейцарии для предоставления тарифных преференций в отношении белорусской продукции.

Ранее белорусским экспортерам необходимо было в отношении каждой экспортируемой товарной партии оформлять сертификат о происхождении товара формы «А», который и являлся основанием для применения тарифных преференций при ввозе белорусской продукции на территорию Норвегии или Швейцарии.

«Внедрение системы REX сократит временные и финансовые затраты отечественных экспортеров и в целом обеспечит благоприятные условия для экспорта белорусской продукции в Норвегию и Швейцарию», - прокомментировали в ГТК Беларуси.