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ЭКОНОМИКА РБ
НА РЕКЕ ЗАПАДНАЯ ДВИНА В РАЙОНЕ БЕШЕНКОВИЧЕЙ ПОСТРОЯТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
12:00 29.06.2020
В Витебской области в районе Бешенковичей на реке Западная Двина появится новая высокотехнологичная гидроэлектростанция. Такая информация прозвучала в программе Новости «24 часа» на канале СТВ.
Согласно информации, она позволит снизить уровень выбросов вредных веществ в атмосферу и более эффективно бороться с наводнениями.
Станция будет построена по аналогии с Витебской ГЭС – самой мощной в стране. Производство здесь полностью автоматизировано, а энергии хватает, чтобы обеспечить электричеством всех жителей Витебского района.
«Витебскэнерго» в настоящий момент выполнена предпроектная работа по строительству Бешенковичской ГЭС. В настоящий момент проходит поиск инвесторов, чтобы на выгодных условиях осуществить ее строительство», - рассказал заместитель генерального директора ГПО «Белэнерго» Юрий Митьковец.
Принцип, подходы, состав оборудования, также рассчитан уровень воды, который позволит создать судоходство уже от Суража и дальше вниз по течению, при этом не снижая экономические показатели построенных Полоцкой и Витебской ГЭС.
Электростанция в Бешенковичах завершит каскад экологичных объектов на Западной Двине. Вместе с Витебской и Полоцкой ГЭС их мощность составит почти 100 мегаватт. Энергия воды позволит ежегодно экономить более 80 тысяч тонн топлива.
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