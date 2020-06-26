|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|29.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ТЕКУЩЕГО СЧЕТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА БЕЛАРУСИ ЗА I КВАРТАЛ СОСТАВИЛО $1,2 МЛРД
11:07 29.06.2020
Сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси за I квартал 2020 г. сложилось отрицательным в размере $1,2 млрд долларов США, или 9,2% к ВВП. Об этом говорится в аналитическом обозрении Национального банка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь» за январь-апрель 2020 года.
Для сравнения: за I квартал 2019 г. отрицательное сальдо сформировалось в размере $1,1 млрд (7,8% к ВВП).
Согласно информации, сальдо первичных доходов за I квартал 2020 г. сформировалось отрицательным в размере $1,9 млрд (за I квартал 2019 г. сальдо составляло минус $1,8 млрд.
По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $203,2 млн против $255 млн за I квартал 2019 г.
По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) приток капитала составил $33,3 млн (0,2% к ВВП).
Приток по финансовому счету за счет поступления прямых инвестиций в экономику страны составил $1,4 млрд (за I квартал 2019 г.- $1,3 млрд). При этом реинвестированные доходы составили $1,3 млрд.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2020
Курсы в банках
на 29.06.2020
Конвертация в банках
на 29.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте