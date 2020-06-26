Сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси за I квартал 2020 г. сложилось отрицательным в размере $1,2 млрд долларов США, или 9,2% к ВВП. Об этом говорится в аналитическом обозрении Национального банка «Основные тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере Республики Беларусь» за январь-апрель 2020 года.

Для сравнения: за I квартал 2019 г. отрицательное сальдо сформировалось в размере $1,1 млрд (7,8% к ВВП).

Согласно информации, сальдо первичных доходов за I квартал 2020 г. сформировалось отрицательным в размере $1,9 млрд (за I квартал 2019 г. сальдо составляло минус $1,8 млрд.

По статье "Вторичные доходы" сальдо сформировалось положительным в сумме $203,2 млн против $255 млн за I квартал 2019 г.

По финансовому счету платежного баланса (без учета операций с резервными активами и связанных с ними статей) приток капитала составил $33,3 млн (0,2% к ВВП).

Приток по финансовому счету за счет поступления прямых инвестиций в экономику страны составил $1,4 млрд (за I квартал 2019 г.- $1,3 млрд). При этом реинвестированные доходы составили $1,3 млрд.