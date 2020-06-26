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ЭКОНОМИКА РБ


«МИНСКВОДОКАНАЛ» ОПУБЛИКОВАЛ СПИСОК АДРЕСОВ В МИНСКЕ, ГДЕ ОРГАНИЗОВАН ПОДВОЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ


11:00 29.06.2020

УП «Минскводоканал» опубликовало список адресов в Минске, где 29 июня организован подвоз чистой питьевой воды.

Согласно размещенной на сайте организации информации, подвоз питьевой воды организован по следующим адресам: Берута, 14; Чигладзе, 8; Матусевича, 14 и Пушкина, 37.
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