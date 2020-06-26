ЭКОНОМИКА РБ

«МИНСКВОДОКАНАЛ» ОПУБЛИКОВАЛ СПИСОК АДРЕСОВ В МИНСКЕ, ГДЕ ОРГАНИЗОВАН ПОДВОЗ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

11:00 29.06.2020 УП «Минскводоканал» опубликовало список адресов в Минске, где 29 июня организован подвоз чистой питьевой воды. Согласно размещенной на сайте организации информации, подвоз питьевой воды организован по следующим адресам: Берута, 14; Чигладзе, 8; Матусевича, 14 и Пушкина, 37.