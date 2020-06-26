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ЭКОНОМИКА РБ
НОТАРИУСЫ БЕЛАРУСИ 2 ИЮЛЯ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ГРАЖДАН
10:55 29.06.2020
2 июля 2020 года нотариусы Беларуси бесплатно проконсультируют граждан всех категорий по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской нотариальной палате, участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро республики.
Обратившись к нотариусу в течение рабочего дня, граждане Республики Беларусь могут получить консультацию по вопросам, входящим в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и совершения исполнительных надписей.
При этом консультацию специалиста также можно получить по телефону или с помощью мессенджеров. Позвонив в нотариальную контору или нотариальное бюро, можно согласовать наиболее удобный формат предоставления консультации, в том числе с помощью средств видеосвязи.
Время работы нотариальных контор и нотариальных бюро республики, а также актуальные контактные данные можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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