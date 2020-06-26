Компания «Беллакт» выпустила итальянские десерты Panna Cotta с новыми вкусами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, первый десерт Panna Cotta с наполнителем «Шоколад-ром-вишня».

«Утонченность, терпкость, многогранность оттенков вкусов – это все про полюбившийся десерт, но в новой интерпретации. Шоколад придает ту самую утонченность, которую можно в полной мере ощутить в сочетании с легкой кислинкой вишни, а аромат рома добавляет терпкость и помогает десерту заиграть новыми красками», - рассказали на предприятии.

Второй десерт «Лимончелло» представляет собой Panna Cotta и наполнитель со вкусом итальянского лимонного ликера.