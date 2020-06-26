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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ТРИ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЗАЯВОК ОТ НАСЕЛЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЯЮТСЯ – МИНИСТР
09:44 29.06.2020
Три из четырех заявок от населения по использованию электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения жилых помещений удовлетворяются. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения Могилевских тепловых сетей, в ходе которого затрагивались вопросы перехода на электрообогрев помещений и воды в жилом секторе страны.
Виктор Каранкевич отметил, что в начале 2019 года для населения был введен новый дешевый тариф на электроэнергию для отопления и горячего водоснабжения. К его завершению поступило порядка 17 тысяч обращений от населения на увеличение пропускной способности или потребляемой электрической мощности. Удовлетворено было порядка 11 тысяч заявок и 3,5 тысячи из них реализованы. Это отразилось и на объемах потребляемой электрической энергии. «Если в прошлом году объем составлял 13 миллионов кВатт/ч, то с начала текущего года он возрос до 36 миллионов кВатт/ч. И динамика роста продолжается», – отметил министр энергетики.
По его словам, не удовлетворяются все заявки от населения из-за отсутствия необходимых технических возможностей линий электропередач. Их модернизация по увеличению мощностей – одна из главных задач на ближайшую перспективу энергосистемы страны. Выполняется она поэтапно и на плановой основе. Например, в 2020 году намерены модернизировать 1700 км сетей.
Виктор Каранкевич также констатировал рост потребления электроэнергии электрозарядными станциями в стране. Их количество в 2019 году увеличилось на 133, на текущий год запланирована установка еще 142-х.
«В прошлом году объем потребления электрозарядными станциями составлял 3,8 миллиона кВат/ч. За первый квартал 2020-го он вырос до 2 миллиона кВат/ч. И прогнозируем к концу года выйти на объем в 12 миллионов кВат/ч», – поделился планами министр энергетики, которого процитировали «Могилевские ведомости».
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