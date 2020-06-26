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ЭКОНОМИКА РБ


НИ ОДИН РАЙОН ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ НЕ ВНЕС В ПОЧВУ НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ


09:20 29.06.2020

Комитет государственного контроля Гомельской области изучил вопросы сохранения почвенного плодородия сельхозземель в регионе.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, научно обоснованный объем внесения органических удобрений ежегодно рассчитывается КУП «Гомельская областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства» (КУП «Гомельская ОПИСХ») в разрезе земель хозяйств.

Как показал анализ, в 2019 году в целом по области фактическое внесение органики на пашню составило около 45% от необходимого объема, рассчитанного КУП «Гомельская ОПИСХ». Ни один район области не обеспечил внесение необходимого объема органических удобрений.

Например, в Калинковичском районе внесено органических удобрений в объеме 29% от расчетного, в Кормянском районе - 35%, в Ветковском районе – 43%.

В Ветковском районе только 3 из 10 хозяйств обеспечили внесение расчетного объема органики на пашню.

Так, ОАО «Столбунский» внесено органических удобрений только около 6%, ОАО «Ветковский агросервис» – 10%, ОАО «Искра-Ветка» – 17%, ОАО «Немки» - 20%.

При этом необходимо отметить, что в хозяйствах объемы накопления органических удобрений значительно превышают объемы, необходимые для внесения на пашню. Основной проблемой ряда сельхозорганизаций является недостаток специализированной техники для вывозки и внесений в почву органических удобрений.

Несмотря на неоднократное информирование руководителей местных органов власти об указанных недостатках, данная проблема в области не решена.

В результате плодородие сельскохозяйственных земель снижается, а возле животноводческих ферм и сельскохозяйственных полей накапливаются значительные объемы органических удобрений.

Решение данной проблемы обеспечит возобновление и сохранение почвенного плодородия сельскохозяйственных земель, а также поддержание порядка на животноводческих объектах.
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