ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 522 МЛН РУБЛЕЙ


18:02 26.06.2020

522 млн рублей поступило в бюджет Могилевской области за январь-май 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, наибольшие суммы в доходах бюджета составили поступления подоходного налога – 202,9 млн рублей (38,9%), налога на добавленную стоимость – 106,3 млн рублей (20,4%), акцизов – 32,3 млн рублей (6,2%), налога на недвижимость – 17,1 млн рублей (3,3%), налога при упрощенной системе налогообложения – 28,3 млн рублей (5,4%), земельного налога – 14,1 млн рублей (2,7%).

Формирование бюджета Могилевской области обеспечивали 419,9 тыс. плательщиков, в том числе 15,7 тыс. организаций, 25,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, 378,9 тыс. физических лиц.

От организаций государственного сектора экономики поступило 317,5 млн рублей. На их долю приходится 60,8% общих поступлений в бюджет.

Организации негосударственного сектора уплатили 163,6 млн рублей (31,3%), индивидуальные предприниматели – 23,9 млн рублей (4,6%), физические лица – 17 млн рублей (3,3%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", ЗАО "Бобруйский бровар", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", РУП "Могилевоблгаз", СООО "Оазис Груп", ООО "Кронохем". Удельный вес их платежей составил 20% общих поступлений в бюджет области.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.06.2020
валюта курс
EUR 2.6753
USD 2.3839
RUB 3.4486
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6753 -0.0014
USD 2.3839 +0.0012
RUB 3.4486 +0.0141
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6770 2.6800
USD 2.3860 2.3900
RUB 3.4350 3.4450
подробнее

Конвертация в банках
на 26.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1200 1.1230
EUR/RUB 77.7500 77.1500
USD/RUB 69.3000 69.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте