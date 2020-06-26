522 млн рублей поступило в бюджет Могилевской области за январь-май 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области, наибольшие суммы в доходах бюджета составили поступления подоходного налога – 202,9 млн рублей (38,9%), налога на добавленную стоимость – 106,3 млн рублей (20,4%), акцизов – 32,3 млн рублей (6,2%), налога на недвижимость – 17,1 млн рублей (3,3%), налога при упрощенной системе налогообложения – 28,3 млн рублей (5,4%), земельного налога – 14,1 млн рублей (2,7%).

Формирование бюджета Могилевской области обеспечивали 419,9 тыс. плательщиков, в том числе 15,7 тыс. организаций, 25,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, 378,9 тыс. физических лиц.

От организаций государственного сектора экономики поступило 317,5 млн рублей. На их долю приходится 60,8% общих поступлений в бюджет.

Организации негосударственного сектора уплатили 163,6 млн рублей (31,3%), индивидуальные предприниматели – 23,9 млн рублей (4,6%), физические лица – 17 млн рублей (3,3%).

В десятку лидеров в формировании бюджета Могилевской области вошли: РУП "Могилевэнерго", ОАО "Климовичский ликеро-водочный завод", ЗАО "Бобруйский бровар", Могилевский филиал РУП "Белтелеком", филиал ООО "Евроторг" в Могилеве, ОАО "Могилевский завод лифтового машиностроения", РУП "Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт", РУП "Могилевоблгаз", СООО "Оазис Груп", ООО "Кронохем". Удельный вес их платежей составил 20% общих поступлений в бюджет области.