Правительство рассчитывает провести техперевооружение МТЗ с привлечением зарубежного финансирования. Об этом сообщил премьер-министр Роман Головченко по итогам посещения завода.

"Предприятие должно развиваться. Самое главное сейчас - определить максимальную конфигурацию, сколько надо вложить инвестиций, и какую получить от этого отдачу", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, уже проделана большая работа по подготовке концепции техперевооружения предприятия. "Основная задача - сверить часы, как выполняются поручения, данные главой государства во время последнего визита на МТЗ. Поручение в принципе одно - продукция должна быть качественной, а для этого надо провести комплекс мероприятий. Если говорить укрупненно, то это техническое перевооружение", - пояснил премьер-министр.

"Стоит задача - фактически полностью сделать новый завод. Сложность и в том, чтобы сделать его не на пустом месте (это было бы проще), надо сохранить эту площадку, интегрировать новые участки в существующую структуру предприятия", - уточнил глава правительства.

Минский тракторный завод ведет переговоры с мировыми лидерами - поставщиками оборудования и технологий, чтобы сделать это на выгодных для страны условиях.

"Купить (оборудование и технологии. - Прим.) можно, но задача состоит в том, чтобы сделать это наиболее экономично, привлечь сюда финансирование от этих производителей. Все мировые производители хотят участвовать в тендерах. Одно из условий завода - они должны приходить со своими деньгами. Чтобы это не ложилось на бюджет никоим образом", - добавил Роман Головченко.

ОАО "МТЗ" входит в десятку мировых производителей тракторной техники. Около 90% тракторов реализуется на экспорт. Более 15 тыс. человек работают в ОАО "МТЗ", еще 7,5 тыс. человек - на предприятиях холдинга.