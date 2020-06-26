На 1 июня 2020 года складские запасы гречихи в организациях хлебопродуктов Беларуси составили 3 тысячи тонн, гречневой крупы — 700 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, это позволяет в сложившейся ситуации обеспечить потребность внутреннего рынка до нового урожая.

В министерстве напомнили, что в текущем году для обеспечения потребности внутреннего рынка Беларуси гречневой крупой отечественного производства в полном объеме в сельскохозяйственных организациях более чем в 2 раза увеличены посевные площади гречихи: до 26,3 тыс. га (в 2019 году – 11,8 тыс. га), в том числе в Брестской области – 4,5 тыс. га, Витебской – 0,4 тыс. га, Гомельской – 6,5 тыс. га, Гродненской – 4,6 тыс. га, Минской – 5,4 тыс. га, Могилевской – 4,9 тыс. га.

Планируется получить порядка 30 тыс. тонн. гречихи в бункерном весе или 20 тыс. тонн готовой крупы.

В стране переработкой гречихи и производством крупы занимаются два предприятия — филиал «Гомельский КХП» ОАО «Гомельхлебопродукт» (основной производитель) и ОАО «Агрокомбинат «Скидельский».